Украинцам предсказали стремительный рост цен на продукты питания

Зимой цены на продукты питания в Украине побьют все рекорды. Причём стоимость продовольствия будет расти достаточно стремительно. Такой прогноз в беседе с «Экономикой Сегодня» дал экономист и аналитик Евгений Иванов.

Если говорить о ценообразовании в целом, то уже сейчас можно сделать вывод о том, что к зиме цены на продукты питания на Украине побьют все рекорды. При этом, не будет такого, что товары будут дорожать точечно или постепенно — рост цен произойдёт достаточно стремительно, — подчеркнул Иванов.

Он отметил, что бессмысленно списывать глобальный рост цен в Украине на вызванный коронавирусом кризис. По его словам, тенденция к «обнищанию» украинцев прослеживается уже давно, а ВВП страны практически не вырос за годы независимости.

Иванов напомнил: 10 лет назад на Украине жить было дешевле, чем в России. По его словам, продукты там раньше стоили «копейки», сейчас же украинская экономика стоит на месте на фоне стремительно растущих цен за коммунальные платежи и продовольствие.

Ранее сообщалось, что цена на сало на Украине побила исторический антирекорд: теперь килограмм продукта можно купить примерно за 500 рублей. Причиной роста его стоимости стало увеличение транспортных расходов, а также рост тарифов на газ и электроэнергию.