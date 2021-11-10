На Украине подорожало сало

Цена на сало на Украине обновила исторический максимум. Теперь килограмм продукта можно купить за 185 гривен (около 500 рублей), сообщает портал Kurkul.com со ссылкой на Министерство финансов страны. Причиной роста стоимости продукта стало увеличение транспортных расходов, а также рост тарифов на газ и электроэнергию.

Так, с сентября 2021 года солёное сало подорожало на 40 гривен (более 100 рублей). Теперь его стоимость в среднем составляет 185 гривен за килограмм (порядка 500 рублей). По оценкам экспертов, в октябре ценник поднялся на 13%, а в ноябре — уже на 11%, сообщает издание.

Сало домашнего приготовления, которым торгуют местные предприниматели, продаётся чуть дешевле — 134 гривны за килограмм (360 рублей). По словам экспертов, сало продолжит дорожать: уже в следующем году прогнозируется серьёзный скачок цены.

Ранее политический аналитик Александр Кочетков заявил, что очередное повышение тарифов ЖКХ и общее подорожание продуктов станет «спусковым крючком» для нового витка беспорядков в Киеве.