https://static.news.ru/photo/727a273e-c9a8-11e9-90bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на Украине может вырасти. Об этом заявил новоизбранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев.

Парламентарий заявил, что этот вопрос обсуждается. При этом он заверил, что значительно ставка налога повышаться не будет. Однако «умеренная прогрессия», по его словам, вполне возможна.

Хотя бы плюс 5%, было бы уместно и справедливо, — сказал депутат интернет-изданию « Экономическая правда ».

В настоящее время ставка НДФЛ на Украине составляет 18%.

Ранее News.ru писал, что в Госдуме поддержали идею об освобождении от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении ими материальной помощи. Комитет по бюджету и налогам порекомендовал принять соответствующий законопроект в первом чтении.