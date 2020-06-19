Учёный считает снижение ставки ЦБ помощью гражданам

Доцент Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС Олег Филиппов прокомментировал снижение ставки Центрального банка до 4,5%. Он поддержал решение ЦБ.
По его словам, подобная мера поможет компаниям и гражданам России,
Конечно, снизится и ипотека, правда, это достаточно медленный процесс, нужно подождать три-шесть месяцев. При этом не факт, что она снизится на один процентный пункт, — подчеркнул он.
Одновременно понизятся ставки по вкладам. Однако 4,5% — достаточно приличная цифра, уверен эксперт. В рейтинге по этому показателю Россия находится на 93 месте, тогда как первые 40 стран сохраняют нулевые или отрицательные ставки.
В первый день эпидемии председатель ЦБ заявил, что будут поднимать ключевую ставку. Для экономики России это яд. Я предполагаю, что на обратном настояли правительство, президент, — добавил Филиппов.
Как писал NEWS.ru, Центобанк снизил ключевую ставку на 100 б.п., до 4,5% годовых. Такое рекордное снижение произошло впервые с 2015 года. Решение принято на Совете директоров 19 июня. председатель ЦБЭльвира Набиуллина отметила, что решение не является стандартным и не означает переход к новой кредитно-денежной политике. Позднее она добавила, что видит пространство для дальнейшего снижения базовой процентной ставки.
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