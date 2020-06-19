Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% впервые с 2015 года

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Центральный банк России снизил ключевую ставку на 100 б.п., до 4,5% годовых. Такое рекордное снижение произошло впервые с 2015 года.

Решение принято на Совете директоров 19 июня. Как сообщает регулятор, принятое решение по ключевой ставке направлено на удержание инфляции вблизи 4%.

В ЦБ отметили, что в настоящее время дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в стране и в мире. Также в основном уже исчерпано влияние краткосрочных проинфляционных факторов. В этих условиях существует риск значимого отклонения инфляции в 2021 году вниз от цели в 4%.

Поддержку курсу рубля сейчас оказывают ежедневные продажи валюты со стороны Центробанка, которые оцениваются примерно в 10 млрд рублей, а также конверсионные операции отечественных экспортёров в рамках налогового периода. По предварительной оценке, сырьевым компаниям потребуется обменять порядка 200 млрд рублей к 25 июня для уплаты налога на добычу полезных ископаемых. Для сравнения: в прошлом месяце эта сумма была почти в два раза меньше — 110 млрд.

Учитывая проблемы в экономике и необходимость стимулирования бизнес-процессов в стране, сохраняются шансы на дальнейшее смягчение ДКП в обозримом будущем. В связи с чем спрос на ОФЗ со стороны иностранцев, которые ищут защиты от инфляции, сохранится, что окажет позитивное влияние на курс. В отсутствие свежего негатива можно ожидать укрепления курса до отметки в 69,15 рубля за доллар.

В апреле ЦБ опустил ключевую ставку до 5,5% годовых, снизив на 0,5 процентных пункта на фоне пандемии коронавируса, обрушения нефтяных цен и курса рубля. Спустя два месяца национальная валюта вернулась к мартовскому курсу.

Как писал NEWS.ru ранее, Центробанк РФ прогнозирует, что инфляция в России составит 3,2–3,4% в годовом выражении. По данным Росстата, в мае она остановилась на отметке в 3%, в апреле — 3,1%. ЦБ РФ собирается второй раз подряд снизить ключевую ставку в России. По словам Эльвиры Набиуллиной, ведомство «видит пространство для снижения ставки» на 1 процентный пункт.