Набиуллина назвала условие дальнейшего снижения базовой ставки Центробанком

https://static.news.ru/photo/cfa89190-b230-11ea-84b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России видит пространство для дальнейшего снижения базовой процентной ставки.

Об этом в рамках онлайн-конференции заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина, передаёт ТАСС. По её словам, Центробанк рассмотрит возможность нового понижения ключевой ставки, если в России реализуется базовый макроэкономический сценарий. Этот сценарий предполагает, в числе прочего, что инфляция в стране не будет превышать 4%. Также в нём прописаны замедление роста мировой экономики и снижение цен на нефть.

Если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым сценарием, возможно у нас будет дополнительное пространство для смягчения денежно-кредитной политики, — подчеркнула глава ЦБ.

Ранее Центобанк снизил ключевую ставку на 100 б.п., до 4,5% годовых, сообщал NEWS.ru. Такое рекордное снижение произошло впервые с 2015 года. Решение принято на Совете директоров 19 июня. Набиуллина отметила, что решение не является стандартным и не означает переход к новой кредитно-денежной политике.