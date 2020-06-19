Набиуллина назвала условие дальнейшего снижения базовой ставки Центробанком

Банк России видит пространство для дальнейшего снижения базовой процентной ставки.
Об этом в рамках онлайн-конференции заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина,
Если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым сценарием, возможно у нас будет дополнительное пространство для смягчения денежно-кредитной политики, — подчеркнула глава ЦБ.
Ранее Центобанк снизил ключевую ставку на 100 б.п., до 4,5% годовых, сообщал NEWS.ru. Такое рекордное снижение произошло впервые с 2015 года. Решение принято на Совете директоров 19 июня. Набиуллина отметила, что решение не является стандартным и не означает переход к новой кредитно-денежной политике.
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