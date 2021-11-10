У Нью-Йорка появилась собственная криптовалюта

Собсивенно криптовалюта под названием NYCCoin появилась у американского Нью-Йорка. Платформа CityCoins создала её, чтобы жители смогли экономически поддержать свой город. Об этом сообщается на сайте платформы.

Все майнеры смогут начать добычу криптовалюты спустя примерно 24 часа, — сообщает компания.

По имеющимся данным. криптовалюту используют для создания контрактов и децентрализованных приложений, власти города станут получать 30% доходов от майнинга и покупки токена. Таким обюразом горожане поспособствуют росту криптовалютного состояния города, считают разработчики NYCCoin.

В свою очередь, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс через два дня после своего избрания заявил, что первые три зарплаты он получит в биткоинах. Он также пообещал, что Нью-Йорк станет "центром криптовалютной индустрии.

По данным СМИ, вариации криптовалюты NYCCoin в настоящее время запущены в Майами и Остине.

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина обновила исторический максимум дважды за сутки, преодолев отметку в $68 тысяч.