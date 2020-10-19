Турция нашла новые запасы природного газа: нужен ли ей теперь российский

Россия постепенно теряет турецкий рынок газа. Поставки «Газпрома» теснят конкуренты из других стран, а через несколько лет к ним может добавиться и голубое топливо с собственного месторождения Турции в Чёрном море. Только что на нём были обнаружены ещё запасы на 85 млрд кубометров. Месторождение может заработать уже через несколько лет и грозит оставить без полной загрузки новый российский газопровод «Турецкий поток». Откажется ли Анкара от природного газа из России, разбирался NEWS.ru.

Турция обнаружила дополнительные запасы природного газа в Чёрном море. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, посетивший буровое судно «Фатих», которое проводит разведку на месторождении «Сакарья» в турецком секторе моря.

Если 21 августа текущего года мы объявили об обнаружении в Чёрном море 320 млрд кубометров газа, то последние исследования позволили увеличить объём доказанных резервов нового месторождения ещё на 85 млрд, то есть до 405 млрд кубометров, — сообщил Эрдоган, которого цитирует агентство Anadolu.

Глава турецкого государства отметил, что Анкара рассчитывает приступить к выработке газа на новом месторождении в 2023 году. Он также пообещал, что разведка и бурение в Чёрном и Средиземном морях продолжится.

С момента обнаружения собственных запасов голубого топлива Турция активно даёт понять, что собирается изменить ситуацию на своём газовом рынке. Найденный природный газ будет использоваться для удовлетворения потребностей внутри страны, а излишки могут экспортироваться в Европу, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. По его словам, собственная добыча позволит Турции диверсифицировать поставки газа из других государств.

Потенциально речь идёт о довольно большом месторождении, разработка которого могла бы снизить потребности республики в импорте газа, в том числе и из России, отмечает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. По словам эксперта, которого цитируют РИА Новости, обнаруженные на шельфе Турции запасы газа могут привести к недозагрузке российского газопровода «Турецкий поток».

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Турция уже постепенно отказывается от российского газа, увеличивая закупку у других поставщиков, отметил в беседе с NEWS.ru старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский.

Россия, которая раньше занимала первое место на турецком рынке, съехала на пятое. Конечно, собственная добыча Турцией природного газа начнётся не сразу — требуется несколько лет на доразведку, бурение и обустройство, но в перспективе это, безусловно, может привести к ещё большему снижению российских поставок. Виктор Надеин-Раевский старший научный сотрудник ИМЭМО РАН старший научный сотрудник ИМЭМО РАН

Основную роль в сокращении импорта из России, по словам эксперта, играют геополитические мотивы Анкары, а именно противостояние с Москвой, пусть не не прямое, в некоторых регионах. В такой ситуации Турция стремится никак не зависеть от поставок российского газа, отметил специалист.

Напомним, ещё в 2006 году Анкара объявила о доктрине «Голубая родина». Она предполагает усиление влияния в пределах окружающих Турцию морей и использование имеющихся там запасов полезных ископаемых для повышения энергетической независимости страны от сторонних поставщиков.

Впрочем, перспективы месторождении «Сакарья» неоднозначны, считает заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

В Чёрном море пока нет примеров эффективной разработки такого рода месторождений. Есть опыт Румынии, но пока не особо удачный. Я сомневаюсь, что к 2023 году Турции удастся ввести в строй новое месторождение. Конечно, если вложить много денег, успеть можно, но при текущей конъюнктуре газового рынка нет уверенности, что иностранные компании станут активно участвовать в разработке этих запасов. Алексей Белогорьев заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов

Несмотря на большой объём ресурсов турецкого месторождения, его ежегодный уровень добычи пока можно оценить лишь в 8-10 млрд кубометров, отмечает эксперт. Это покроет часть внутреннего потребления, но при благоприятном сценарии дополнительные объёмы могут быть компенсированы ростом спроса на газ на турецком рынке. Хотя для этого стране нужно сначала преодолеть экономический кризис.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Падение импорта

Турция — один из крупнейших покупателей российского трубопроводного газа в Европе. Однако в последние годы экспорт в эту страну заметно сократился. Так, в 2019-м продажи «Газпрома» на турецком рынке снизились на 35% — до 15,5 млрд кубометров.

В первом полугодии 2020 года, по данным Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции, из России было импортировано 4,68 млрд кубометров газа — на 41,5% меньше, чем за тот же период 2019-го. Если в прошлом году РФ была крупнейшим поставщиком голубого топлива на турецкий рынок, то в текущем её обогнал Азербайджан.

«Газпром экспорт» ждёт роста закупок Турцией газа из России благодаря снижению цены нефтяного индекса, заявил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев, слова которого приводит ПРАЙМ. Вместе с тем в российской компании полагают, что ожидаемый рост импорта может и не компенсировать снижение поставок в первом полугодии.

Алексей Белогорьев, в свою очередь, считает, что основная причина сокращения поставок российского газа в Турцию — экономическая. Дело в том, что стоимость газа в турецких контрактах «Газпрома» до сих пор жёстко привязана к нефтяным котировкам.

Основная причина падения объёмов поставок в первом полугодии — цена. Российский газ оказался дороже альтернативных поставок. Это вопрос к маркетинговой политике «Газпрома», почему компания выбрала максимизацию доходов вместо удержания доли рынка. Снижение поставок в Турцию наблюдается уже не первый год. Рынок теряется, и это очевидно. И это вдвойне странно в год, когда был введен «Турецкий поток», что ставит под сомнение экономическую эффективность этого проекта, — отметил эксперт.

Во втором полугодии ситуация улучшится благодаря снижению цен на нефть, считает экономист. Тем не менее с учётом падения первого полугодия, скорее всего, экспорт газа в Турцию будет ниже, чем в прошлом году.

Снижение экспорта российского газа в Турцию ставит под удар запущенный в этом году газопровод «Турецкий поток». Пропускная способность его первой нитки, предназначенной для поставок на турецкий рынок, составляет 15,75 млрд кубометров. А ведь есть ещё «Голубой поток» мощностью 16 млрд кубометров.

«Голубой поток» частенько был недозагружен и раньше. Только четыре года назад его начали нагружать практически полностью — до 14 млрд кубометров — из-за суровых зим в Иране и недопоставок из Исламской Республики, — отметил Виктор Надеин-Раевский.

Схожая судьба может ожидать и «Турецкий поток», считает Алексей Белогорьев. По его словам, существует риск того, что часть мощностей нового газопровода будет недогружена. При этом Турция, скорее всего, продолжит использовать российский газ в качестве страховки — для обеспечения пикового спроса, а также на случай перебоев в поставках, как было, например, после взрывов на иранском газопроводе, отметил эксперт.