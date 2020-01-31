https://static.news.ru/photo/06bc0ccc-4434-11ea-ad82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Резерв в 23 млрд рублей — обоснованная и достаточная сумма для компенсации последствий ЧП с грязной нефтью на трубопроводе «Дружба», рассказали представители «Транснефти».

На предприятии отметили, что со всеми партнёрами ведётся диалог по поводу утверждённого руководством сырьевого гиганта возможного объёма выплат. По мере достижения результатов пресс-служба компании своевременно информирует об этом все заинтересованные организации и частные лица, пишет агентство «Прайм».

Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» была приостановлена в апреле 2019 года из-за превышенного содержания хлорорганических соединений. Минск и Москва создали рабочую группу по восстановлению поставок нефти по «Дружбе» и оценке убытков, согласовали дорожную карту по замещению некачественной нефти на чистую на белорусской территории.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия способна перераспределить потоки транзитной нефти в Европу через Белоруссию, но прекращение поставок исключено, рассказал глава «Транснефти» Николай Токарев.

Накануне Минск сообщил, что может частично приостановить прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». Это связано с началом ремонтных работ на одном из участков магистрали.

Как заявили в госкомпании «Гомельтранснефть Дружба», осуществление работ «сопряжено со снижением давления в трубопроводе», это может привести и к временной блокировке транзита. Там отметили, что в 2019 году было обследовано 1300 километров белорусского участка. Работы предполагается проводить ежемесячно.