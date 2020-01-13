Спор между Toyota и Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом (НАМИ) по поводу названия Aurus из проекта «Кортеж» завершён. Документы об отзыве претензий со стороны японского производителя опубликованы на сайте Бюро Евросоюза по интеллектуальной собственности (EUIPO), выяснил NEWS.ru. Эксперты считают, что Toyota получит за это преференции на авторынке РФ.

Материалы по поводу отзыва всех претензий к российскому люксовому бренду фактически доказывают окончание тяжбы между японским производителем и московским институтом, разработчиком отечественных машин премиум-класса.

Проблемы у российской марки возникли сразу же после подачи заявки на регистрацию в Бюро Евросоюза, 22 июня 2018 года. Свои возражения против неё выдвинули Toyota, Lamborghini и Michelin, которые имели в линейке бренды, название которых было созвучно с Aurus. Будущее проекта «Кортеж» на авторынке Старого Света оказалось под угрозой. Но вскоре европейские компании свои претензии отозвали. А Toyota (у которой имеется Auris) договорилась о перемирии с московским институтом до апреля 2020 года.

Ситуация резко изменилась в конце прошлого года, когда стало известно о возможности досрочного завершения спора уже в январе 2020-го. Основанием для таких суждений стали два документа, направленные руководству НАМИ. Первый касался компании из КНР Aunus, которому в EUIPO прямо ответили, что такое название зарегистрировать нельзя, поскольку существует Aurus. Наконец, 20 декабря представляющий интересы Toyota Motor Corporation партнёр Kuhnen & Wacker Кристиан Томас направил документ, в котором говорилось, что он не возражает против использования бренда из РФ на рынке Европы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

НАМИ разрабатывает машины премиум-класса с 2013 года при участии группы Sollers и иностранных партнёров. Государство потратило на марку для первых лиц страны 12,4 млрд рублей. Экспортные поставки автомобиля начнутся в 2021 году, а его стоимость, по различным оценкам, будет начинаться с 10 млн рублей.

Юрист компании CLAIMS Антон Ендресяк подтвердил, что Toyota сняла претензии к товарному знаку Aurus, регистрируемому в Европе. Теперь заявка из московского института будет рассматриваться без учёта этой конкретной оппозиции.

Стороны пришли к соглашению о следующем: НАМИ внёс уточнение в перечень охраняемых товаров, тем самым незначительно ограничив объём охраны товарного знака, а Toyota отозвала оппозицию. Ни о каких финансовых обязательствах сторон официально неизвестно. Более того, патентное бюро по запросу японского концерна решило, что спорщики будут самостоятельно нести свои расходы, возникшие в связи с претензией. Антон Ендресяк юрист компании CLAIMS юрист компании CLAIMS

Собеседник подчеркнул, что название японского бренда не будет изменено, как и российского. Auris и Aurus будут мирно сосуществовать. С его выводами согласны в юридической компании AVG Legal.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Анализ документов показал, что претензия Toyota об использовании торговой марки Aurus была отозвана, после чего рассмотрение прекратилось. Таким образом, можно сделать вывод, что вопрос о переименовании бренда из РФ закрыт. Вероятнее всего, в ходе переговоров Toyota были предложены выгодные финансовые преференции на российском авторынке. Алексей Гавришев управляющий партнёр AVG Legal управляющий партнёр AVG Legal

Между тем эксперт «Автостат Инфо» Александр Климнов считает, что отказ от претензий к Aurus выглядит странным. Собеседник напомнил, что ранее правительство РФ отменило прежние индивидуальные договора с каждым автосборщиком, в том числе с Toyota, и теперь делает упор на углубление локализации по системе, используемой в Китае. По его словам, мера чревата уходом иностранных брендов с российского рынка, а также его обеднением буквально до нескольких моделей, хотя и полностью локализованных.

Aurus создавали именно под чиновников высокого ранга, а массовые продажи частным лицам пока под вопросом. Так как все уже подписанные специнвестконтракты отменили незадолго перед Новым годом, то кое-какие уступки со стороны госорганов по доле локализации возможны. Александр Климнов эксперт «Автостат Инфо» эксперт «Автостат Инфо»

По мнению Климнова удивительно, что претензии к названию Aurus были сняты «столь дружно». Он связывает это решение только с общим потеплением отношения к России.

В НАМИ не ответили на запрос NEWS.ru.