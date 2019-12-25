Разбирательства между Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом (НАМИ) и концерном Toyota могут быть завершены уже после новогодних праздников. Документы, опубликованные на сайте Бюро Евросоюза по интеллектуальной собственности (EUIPO), свидетельствуют о готовности японского производителя снять претензии с товарного знака Aurus, выяснил NEWS.ru.

Один из документов был направлен со стороны Европейского патентного бюро в адрес юридических представителей компании Toyota 16 декабря. В нём, в частности, говорится, что новой заявке автогиганта на товарный знак Aunus противопоставлен Aurus, принадлежащий НАМИ.

20 декабря представляющий интересы Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (трейдер Toyota Motor Corporation) партнёр Kuhnen & Wacker Кристиан Томас направил в EUIPO документ, напрямую затрагивающий спор по поводу названия бренда Aurus и актуальной позиции стороны японского автоконцерна.

Документ касается оппозиции Toyota против регистрации товарного знака Aurus на имя НАМИ. В нём сказано, что Toyota просит отозвать оппозицию. Это свидетельствует, скорее всего, о том, что стороны договорились и японский концерн не будет далее возражать против регистрации, правовой охраны и использования НАМИ бренда Aurus. Далее этот отзыв будет обработан EUIPO и оппозиция официально будет снята. Ожидаем, что это случится уже после рождественских праздников в Европе. Антон Ендресяк юрист компании CLAIMS юрист компании CLAIMS

Также юрист обратил внимание на то, что против Aurus есть ещё одна претензия — от французской компании Aures Technologies, которая в одиночку способна заблокировать регистрацию бренда в Европе. Однако по словам Ендресяка, в декабре наметился явный тренд на снятие оппозиций. Это позволяет предположить, что московский институт сможет договориться и с французскими коллегами.

В своём письме японский автоконцерн просит EUIPO отозвать свои возражения в отношении Aurus, подтверждает управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев. Такого же мнения придерживаются в Центре правовых услуг «Регус».

В документе говорится о снятии претензий с российской марки. Помимо названия Aurus, указан регистрационный номер торгового знака, чьим правообладателем является НАМИ, а дата его регистрации — 22 июня 2018 года. Александр Желватых партнёр Центра правовых услуг «Регус» партнёр Центра правовых услуг «Регус»

Против заявки НАМИ, планирующего выход на авторынок Европы с брендом под названием Aurus, выступили Toyota, Lamborghini и Michelin. Производители настаивали, что оно очень похоже на их собственные бренды. В случае доказательства их правоты зарегистрировать товарный знак отечественной марки премиум-класса будет проблематично, а выход проекта «Кортеж» на рынок ЕС останется под большим вопросом. Японский автогигант изначально взял «перемирие» до апреля 2020 года. Однако теперь спор может быть улажен после новогодних праздников. Остальные же компании в ходе переговоров свои претензии сняли.

Ранее NEWS.ru писал о возможных попытках сторон договориться до весны 2020 года. Эксперты, в частности, предполагали, что в зависимости от позиции Toyota в ходе разбирательств могут быть введены различные меры — начиная от уступок на внутреннем рынке, заканчивая отказом от приобретения машин марки чиновниками.

НАМИ занимается разработкой люксовых лимузинов проекта «Кортеж» совместно с группой Sollers и рядом зарубежных партнёров с 2013 года. Общие вложения государства оцениваются в 12,4 млрд рублей. Марка создаётся для первых лиц страны и призвана заменить иностранные машины представительского класса. Стоимость автомобилей Aurus начинается с 10 млн рублей, производственные площадки расположены в Татарстане. Начало экспортных поставок НАМИ назначено на 2021 год.