Товарооборот России с Китаем увеличился на 27%

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Товарооборот России с Китаем увеличился на 27,2% по итогам первого полугодия, сообщает АБН со ссылкой на главное таможенное управление КНР. За шесть месяцев товарооборот достиг $80,7 млрд.

За указанный период Китай ввез в Россию товаров на $29,6 млрд, что больше предыдущих показателей на 2,1%. Поставки же из России выросли на 48% — до $51 млрд.

Кандидат политических наук Александр Маркин ранее предложил перевести всю торговлю с Китаем на рубли и юани. Такой переход, по его мнению, стоит организовать не только для нефтегазовых сделок, но и для всех импортных и экспортных поставок. Мир — это не только страны Запада, у России есть и другие партнёры отметил политолог.

В марте FinExpertiza назвала цифры товарооборота РФ с недружественными странами. На тот момент преимущество стран из так называемого списка недружественных ощущалось как в экспорте, так и в импорте. Эксперты оценили товарооборот в сумму около $425,8 млрд, или около 54,2% от общего торгового оборота России.