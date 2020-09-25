Торг уместен: выбьет ли Турция скидку на российский газ

Формула цены на российский газ для Турции может быть пересмотрена, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее стало известно, что Анкара ведёт переговоры с поставщиками с целью снижения стоимости «голубого топлива». Поводом стало открытие Турцией нового месторождения газа. Власти намекают, что теперь потребность в поставках энергоносителей из-за рубежа может снизиться, как и их цена. Аналитики считают, что только что разведанные запасы — не повод для предоставления скидки, зато им может стать общее снижение стоимости газа на мировом рынке.

Турция получает значительные объёмы газа по долгосрочным контрактам с Россией, Ираном, Азербайджаном. Они содержат в себе пункты, позволяющие проводить консультации и переговоры по ценам, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Дёнмез. Сейчас наши коллеги продолжают вести переговоры по ценам, заявил он в интервью агентству Anadolu.

Министр также отметил, что добыча газа из недавно открытого месторождения позволит снизить тарифы на «голубое топливо» в Турции и уменьшить расходы на его импорт.

В конце августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об открытии в Чёрном море крупнейшего в истории страны месторождения природного газа и даже назвал его объём — 320 млрд кубометров. Он также заявил, что поставки обнаруженного сырья планируется начать к 2023 году.

Несмотря на то, что разработка месторождения остаётся лишь планами на будущее, Турция уже начала разыгрывать эту карту, намекая поставщикам газа на возможность снижения цен. Так министр финансов республики Берат Албайрак заявил, что обнаруженное месторождение позволит его стране покупать газ из-за рубежа дешевле, дав ей преимущество в цене в пределах 30%.

В действительности, только что обнаруженное месторождение — слабый повод торговаться по цене природного газа, полагают эксперты.

Турция пытается сделать из мухи слона — даже те найденные объёмы, которые озвучило её руководство, не такие уж большие, а в реальности, они могут оказаться гораздо меньше. Даже если сейчас начать разработку месторождения, поставок газа с него можно ожидать лишь через 5-7 лет. А при низких ценах на энергоносители, Анкара вообще вряд ли за это возьмётся. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

Вместе с тем, у Турции есть другие факторы, способные привести к заключению новых контрактов на поставку российского газа по более выгодной для неё цене, отмечает эксперт. В первую очередь, это возросшая конкуренция на газовом рынке Турции. В прошлом году туда пришло «голубое топливо» из Азербайджана по газопроводу TANAP, также активно развивается мировой рынок СПГ. Поэтому у Турции есть некоторые шансы выбить более выгодные условия, полагает экономист.

Впрочем, по его словам, речь может идти не обязательно о цене газа, а например о сроках контрактов с «Газпромом». Также, возможно, что стороны уйдут от нефтяной привязки при определении стоимости газа и будут ориентироваться на спотовые цены.

Стоит отметить, что Турция умеет бороться за удешевление газовых контрактов и уже выигрывала у России споры по цене.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние десять лет модификация российских контрактов на поставку газа в Турцию происходила неоднократно, отмечает директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова. Например, в 2010 году в действующих соглашениях с госкомпанией Botas минимальные объёмы отбора газа были уменьшены до 75% и введена скидка по цене в размере 10%. В 2014-м после значительного падения цен на нефть скидки на газ в рамках контрактов были предоставлены частным турецким контрагентам «Газпрома», например, Avrasya, Bosphorus, Enerco.

Поэтому в текущей ситуации низких цен на углеводороды разумно ожидать новых скидок или же пересмотра формулы цены в контракте за счёт включения в неё спотовых индексов европейских газовых хабов. В первой половине 2020 года стоимость российского газа была в три раза выше цен, по которым Турция приобретала его на внешнем рынке СПГ на условиях спот. С учётом того, что в ближайшее время спотовая цена подрастёт, а стоимость российского газа опустится из-за привязки к нефтяным котировкам, заявленные 30% — это не преимущество открытия своего месторождения Турцией, а скорее средняя разница между спотовыми и контрактными ценами. Мария Белова директор по исследованиям VYGON Consulting директор по исследованиям VYGON Consulting

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, в свою очередь, считает, что предпосылок для снижения цен на российский газ для Турции сейчас нет. К тому же, Анкара ранее уже получала скидку на газ, поставляемый по «Турецкому потоку», поскольку транспортные расходы «Газпрома» на доставку сырья заметно снизились, отметил эксперт.

Непонятное месторождение

Большие вопросы вызывает и новое турецкое месторождение природного газа. Примечательно, что буровое судно Fatih обнаружило его всего лишь через месяц после начала геологоразведочных работ. Ещё более удивительно то, что оно смогло не просто найти месторождение, но и определить размер его запасов, а это довольно непростая задача, поясняет Александр Фролов. Он также отмечает, что пока остаётся непонятным, о каких именно запасах идёт речь.

Неясно, что означает заявленная цифра в 320 млрд кубометров. Это сколько газа вообще в этом месторождении, или сколько технически можно извлечь, или сколько газа можно извлечь, сохраняя при этом рентабельность? Пусть даже это извлекаемые запасы, но месторождение находится в районе, где глубина составляет порядка 2 тыс. метров, то есть организовать добычу будет довольно дорого. Александр Фролов заместитель генерального директора Института национальной энергетики заместитель генерального директора Института национальной энергетики

Эксперт обращает внимание, что сейчас у Турции нет даже технико-экономического обоснования данного проекта, то есть нет представления, насколько целесообразна разработка месторождения. Исходя из заявленных объёмов, можно предположить, что максимальная добыча там составит до 10 млрд кубометров в год. При этом затраты на разработку могут быть такими, что этими объёмами они просто не окупятся, отметил специалист.

Xu Suhui/Global Look Press

Меньше газа

Между тем, поставки российского газа в Турцию в этом году заметно сократились. По данным Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) республики, из России в первом полугодии было импортировано 4,68 млрд кубометров — на 41,5% меньше, чем за тот же период 2019-го, сообщает ПРАЙМ. Если в прошлом году Россия была крупнейшим поставщиком газа на турецкий рынок, то сейчас её обогнал Азербайджан.

Основная причина снижения закупок российского газа — слишком высокая цена, по сравнению с другими поставщиками, поясняет Игорь Юшков.

В первой половине 2020 года контракты «Газпрома» с нефтяной привязкой высчитывались, исходя из цен на нефть конца 2019-го, когда те находились на уровне $60-70 за баррель. Естественно, газ по этим контрактам для Турции был довольно дорогим. Но в сентябре-октябре и далее цены на него существенно упадут, отыгрывая падение нефтяных котировок в апреле-мае. В результате, конкурентоспособность российских поставок заметно повысится, — отметил экономист.

Именно поэтому, Турции стоит поспешить с переговорами по скидке, ведь время играет против неё, предупреждает эксперт. СПГ на спотовом рынке уже продаётся по $110-130 за тысячу кубометров, хотя летом было $50-60. Тем не менее, компромисс двух сторон возможен, считает Игорь Юшков. Скидку в 30% от текущих контрактов «Газпром», конечно, не даст, но, чтобы удержать объёмы поставок на турецкий рынок, компания может пойти на предоставление скидки в 5-10%.

Мария Белова отмечает, что турецкий рынок в этом году был максимально премиальным для российского газа. Цена «Газпрома» на этом рынке во втором квартале была вдвое выше средней стоимости по портфелю экспортных контрактов компании. Даже если будет скидка в 30%, «Газпром» не останется в минусе, хотя важным вопросом являются сроки её предоставления, отметила эксперт. По её мнению, России имеет смысл побороться за турецкий рынок.

В текущей ситуации, когда фактические объёмы поставок российского газа в страну падают, а в конце 2021 года истекает контракт «Газпрома» с Botas и рядом независимых турецких компаний на поставку 8 млрд кубометров, необходимо предпринять усилия для продления хотя бы части этих контрактов. Сегодняшние пожелания Botas — дальнейшее снижение условия «бери-или-плати», а также введение спотовой индексации — это условия, на которые «Газпром» уже пошел с большинством своих западноевропейских покупателей. Поэтому за турецкий рынок стоит побороться путём адаптации условий контрактов, — считает экономист.

Напомним, в начале прошлого года Турция была третьим экспортным рынком для «Газпрома» после Германии и Италии. Однако поставки падают уже несколько лет. В прошлом году российская компания поставила туда 15,5 млрд кубометров — на 35% меньше, чем в 2018-м.

Главный фактор — экономический кризис в Турции, который начался в 2018 году, отмечает Александр Фролов. По его словам, второе полугодие 2020-го с точки зрения экспорта углеводородов будет лучше первого, и по итогам года Россия может поставить в Турцию порядка 10 млрд кубометров газа.