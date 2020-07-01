Рыночная капитализация Tesla превысила показатели Toyota

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Американская компания Tesla возглавила мировой рейтинг производителей автомобилей по рыночной капитализации, «сместив» японскую Toyota. Стоимость ценных бумаг Tesla с начала 2020 года выросла более чем в два раза, при этом во время торгов 1 июля 2020 года акции подорожали на 3,5%, после чего рыночная капитализация составила $207,2 млрд, против $201,9 млрд у Toyota.

В первом квартале 2020-го с конвейера Tesla сошли 103 тысячи электромобилей или 4% от общего объёма производства машин Toyota за тот же период (2,4 млн штук), передаёт агентство Bloomberg. На третьей позиции остался немецкий гигант Volkswagen ( $78,92 млрд).

Накануне инвесторов американского производителя электромобилей Tesla призвали поддержать исключение основателя и исполнительного директора компании Илона Маска из совета директоров из-за его бонусной сделки, за счёт которой он может заработать рекордные $55,8 млрд.

Рекомендацию озвучили консультанты из компании Pensions & Investment Research Consultants (PIRC), отмечая, что соглашение о выплате вознаграждения руководителю компании «несправедливо обогащает исполнительного директора».

Как писал NEWS.ru, в мае Илон Маск заявил, что собирается распродать почти всё своё имущество. По его мнению, стоимость акций его компании Tesla слишком высокая. Котировки ценных бумаг этого предприятия после роста снизились на $71,81 (9,18%), достигнув $710,07. 20 июня он уступил покупателю $1 млн ради того, чтобы продать ему один из своих особняков в Лос-Анджелесе. В итоге сделка с недвижимостью принесла предпринимателю $29 млн.

В марте 2020 года американский бизнесмен потерял около 18% состояния. За неделю оно уменьшилось на $5,5 млрд из-за обвала мировых рынков. Акции его компании Tesla рухнули на 22%.