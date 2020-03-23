https://static.news.ru/photo/979a1cf8-6d32-11ea-a221-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава компании «Татнефть» Наиль Маганов назвал нецелесообразным увеличение добычи в условиях обрушившихся цен на углеводородное топливо. Российские нефтяники встретились на совещании в Минэнерго.

Расти по добыче в таких условиях сложно, экономическая целесообразность же должна быть. Не было бы коронавируса, экономический смысл наверняка был бы. Такой обвал цен вряд ли кто-то мог предугадать, — цитирует Маганова ТАСС.

Топ-менеджер уточнил, что нефтяники обсудили ситуацию на рынке и существующие прогнозы. По его словам, никто не мог допустить, что нефть подешевеет настолько сильно.

Как писал NEWS.ru, нефтяные цены обрушились 6 марта после срыва сделки ОПЕК+, когда Россия и Саудовская Аравия не договорились о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Сейчас баррель стоит чуть более $26.

Цена на нефть обрушилась ниже $30 впервые с 2003 года. И, как считают опрошенные NEWS.ru эксперты, углеводороды останутся дешёвыми как минимум до конца 2020 года.