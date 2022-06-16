Тарифы ЖКУ поднимутся до 6,5% с 1 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тарифы ЖКУ вырастут на 3,2-6,5% с 1 июля в зависимости от региона. Расценки будут увеличены согласно распоряжению правительства от 30 октября 2021 года, пишут «Известия».

Самая низкая планка повышения тарифов утверждена в Марий Эл, она составляет 3,2%. Небольшие показатели в Удмуртии — 3,4%, республике Алтай — 3,4%, Камчатском крае — 3,8%.

Самый высокий уровень подорожания ЖКУ будет в Чеченской республике, где он составит 6,5%, в Татарстане и Крыму планка поднимется до 6,2%, в Дагестане — 6%. Допустимое повышение тарифов определяется из прогноза среднегодового роста цен, расценки повышаются один раз в год — 1 июля. По прогнозам Минэкономразвития, рост цен по итогам 2022 года в стране составит 17%.

Показатель инфляции учитывает очень много факторов, которые не имеют прямого отношения к стоимости услуг ресурсных компаний. Надо понимать, что процесс повышения тарифов долгосрочный и призван постепенно выравнять экономический смысл тарифов в нашей стране с его фактической стоимостью, — пояснил изданию создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

Ранее сообщалось, что Минстрой рассмотрит возможность отказа от согласования индексации платы за содержание и ремонт домов с собственниками квартир. В случае принятия такой поправки в действующем законе, управляющие компании смогут включить соответствующий пункт в договор с владельцами квартир.