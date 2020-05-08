Суверенный фонд Норвегии вынужденно продаст активы

https://static.news.ru/photo/b256e6bc-835c-11ea-9a3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский Government Pension Fund Global (GPFG) — впервые в истории станет продавать активы. На данный шаг в правительстве страны решились из-за возникшего дефицита бюджета.

Недостаток средств образовался после обвала цен на мировом рынке нефти, а также из-за пандемии коронавируса. Нынешний кризис глава ЦБ Норвегии Ойстен Олсен назвал тяжелейшим со времён Второй мировой войны, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что объём GPFG составляет более $1 трлн, дефицит бюджета страны в 2020 году, как ожидается, составит $20 млрд, а с учётом налоговых льгот нефтяникам — почти $26 млрд. Управляет GPFG Центробанк Норвегии, который 7 мая снизил ключевую ставку до нуля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минфин ожидает недополучение в мае в российский бюджет 190,1 млрд рублей нефтегазовых доходов в связи с превышением базовой стоимости нефти над фактической. Согласно данным ведомства, общий объём средств, которые направляются на продажу зарубежной валюты, достигнет 193,1 млрд рублей. Проводить операции планируется с 13 мая по 4 июня.