Судно Flintstone проведёт технические работы на «Северном потоке – 2»

https://static.news.ru/photo/bd7aeae2-74da-11ea-9765-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Stream

Подводные технические работы, необходимые для реализации проекта «Северный поток — 2», будут продолжаться. Это следует из распоряжения правительства РФ о контроле иностранных судов в Балтийском море.

Отмечается, что судно Flintstone под флагом Нидерландов осуществит перевозку щебня для засыпки подводной траншеи трубопровода «Северный поток — 2». Контроль за судном будет осуществляться в период до 31 декабря 2020 года, сообщает ТАСС.

«Северный поток — 2» будет состоять из двух ниток газопровода, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год, пройдут они от побережья РФ через Балтийское море до Германии.

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию «Северного потока — 2». Министерство иностранных дел Германии назвало угрозы посла США Ричарда Гренелла в адрес немецких участников проекта «Северный поток — 2» очередной провокацией.