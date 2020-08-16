Страны ОПЕК+ сократили добычу нефти в июле на 9,2 млн б/с

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Страны ОПЕК+ в июле рамках сделки сократили добычу нефти на 9,2 миллиона баррелей в сутки (на 95%). Таким образом, страны альянса недовыполнили соглашение на 0,5 миллиона баррелей в сутки.

В июне страны выполнили сделку на 112% от плана благодаря добровольному сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратах и Кувейте.

Габон, несмотря на договорённости компенсировать отставание, сократил добычу нефти в июле всего на 3% от плана. Следом идут Конго (54%) и Экваториальная Гвинея (66%).

Нигерия и Ирак в июле сократили отставание на 85%. Самый высокий показатель имеет Саудовская Аравия (103%) и Кувейт (101%).

Россия в июле выполнила соглашение на 96%, сократив добычу на 2,409 миллиона б/с.

Сделка ОПЕК+ вступила в силу 1 мая 2020 года. Документ предполагает сокращение нефтедобычи странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая — июля. РФ и Саудовская Аравия, согласно договору, снизят добычу чёрного золота на равные доли — 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с.

Соглашение будет действовать два года, но с августа по декабрь 2020-го под сокращение в рамках ОПЕК уже попадёт 7,7 млн б/с, а с января 2021-го до конца апреля 2022-го — 5,8 млн б/с. Пункты сделки могут пересмотреть в декабре 2021 года.

Как ранее писал NEWS.ru, РФ в первые две недели августа нарастила среднесуточную добычу нефти и газового конденсата на 53,3 тысячи тонн, что в пересчёте на баррели по коэффициенту 7,33 означает 390,7 тысячи «бочек» в день, следует из данных отраслевой статистики.