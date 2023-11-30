Страны ОПЕК+ могут сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки

Участники организации ОПЕК+ рассматривают возможность сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в делегации одной из стран. К настоящему моменту соответствующее решение еще не принято, вопрос сокращения добычи будет рассмотрен на министерской встрече альянса.

Собеседник агентства отмечает, что сейчас проводится встреча только стран ОПЕК, обсуждение вопросов в расширенном формате пройдет вечером 30 ноября. Общая министерская встреча альянса пройдет только после заседания министерского мониторингового комитета.

Помимо ТАСС, о возможном сокращении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки также сообщает и информационное агентство Reutrers. По его данным, участники ОПЕК+ уже достигли предварительного соглашения по данному вопросу, что подтверждают три источника в альянсе.

Аналитик финансовой группы «Финам» Александр Потавин ранее заявил, что риск провала переговоров между странами ОПЕК о снижении цен на нефть минимален. По его словам, провал переговоров будет означать развал всего нефтяного альянса. Эксперт также считает, что в конечном счете все участники достигнут соглашения по сокращению добычи нефти.