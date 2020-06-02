Страны ОПЕК+ хотят продлить квоту по сокращению нефтедобычи до осени

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Государства ОПЕК+ намерены продлить действие квоты по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до начала сентября.

По данным издания The Wall Street Journal, стороны близки к достижению соответствующей договорённости. Источники газеты поясняют , что Саудовская Аравия надеется на продление квоты до конца 2020 года. Россия, в свою очередь, хотела бы сохранить существующие параметры сделки. Участники соглашения обсуждают «компромиссный вариант», предполагающий действие квоты до 1 сентября.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи вступило в силу 1 мая. В первые два месяца страны должны снизить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки, с 1 июля и до конца 2020 года — на 7,7 млн баррелей в сутки. С начала 2021 года объём сокращения составит 5,8 млн баррелей в сутки и сохранится в таком виде до мая 2022 года. При этом стороны могут пересмотреть условия сделки в конце 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что нефть подорожала в ожидании решения ОПЕК+. Цена августовских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,86% — до $38,65 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,56% — до $35,64 за баррель.