Торговое противостояние Китая и США перекинулось из области политики в потребительскую плоскость. Всё выглядит так, будто уже рядовое население Америки включилось в геополитические процессы и охотно бойкотирует некогда популярные товары из КНР. Однако не опасно ли для экономики такой потребительский протест в момент обвала нефти и обнищания бизнеса вследствие пандемических событий? Почему в цивилизованных Штатах вдруг стали избегать всего китайского? А может быть дело в новом явлении под названием «уханьский синдром», который отсылает нас к покупательскому бойкоту пива легендарной мексиканской марки Corona, которую многие вдруг стали бояться брать из-за его названия, ассоциирующегося с опасностью коронавируса?

Надо сказать, что в немецкой исследовательской компании GfK считают, что если такой антикитайский потребительский активизм — реальность, а не часть целенаправленной кампании «покупай американское» — он может оказаться удачным стечением обстоятельств для тех, кто стимулирует перенос производств из Китая в Америку.

Накануне стало известно, что более трети американцев (40%) объявили бойкот товарам с маркировкой «сделано в Китае» и отказались их покупать. Это из данных, которые приводятся в открытом исследовании компании FTI Consulting. В нём приняли участие американцы в возрасте от 18 до 91 года.

Klaus Ohlenschläger/picture alliance/Global Look Press

34% опрошенных признались, что приобретут товар из Поднебесной, правда без особой радости. А для 26% маркировка страны происхождения товаров не имеет значения и на выбор никак не повлияет. При этом 78% выразили готовность заплатить за покупку больше, если они вдруг узнают, что отныне его производство перенесено из Азии в Северную Америку.

Менее всего негатива по отношению к товарам, выпущенным в ЕС (их не особо желают покупать лишь 12% опрошенных). 16% не рискнули бы покупать вещи, которые были изготовлены в Латинской Америке.

Но о пользе переноса предприятий нам говорят и профессиональные экономисты. Ведь, очевидно, что передислокация заводов из КНР в Соединённые Штаты создаст дополнительные рабочие места для простых американцев, улучшив, тем самым, экономические позиции этой заокеанской страны. Безусловно, здесь также важно сказать об общем качестве продукции, производимой в Китае: не секрет, что и российский потребитель чаще всего задается вопросом, где покупаемый продукт был собран, и отдаёт решительное предпочтение заводам, расположенным, например, в Восточной Европе, но не в Китайской Народной Республике.

Поэтому, в подобном потребительском активизме нет ничего странного, скорей даже данный процесс был ожидаем: погоня за дополнительной максимизацией прибыли привела только к большему количеству ненужного низкокачественного товара, повышению зависимости многих экономик от китайского рынка, и одновременному снижению мощностей на собственном рынке. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Можно сказать, что данная ситуация с пандемией должна была случиться, чтобы люди наконец задумались о более важных вещах, помимо накопления спекулятивного капитала и конкурентной борьбы одних стран против других.

Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Стоит напомнить, что торговая война между США и Китаем началась в конце 2017 года с введения пошлин на ряд товаров, произведенных в Китае и импортируемых в США. Это вынудило многих китайских производителей закрыть производства из-за падения спроса на их товары. В начале 2020 года стороны пошли на взаимные уступки и заключили первую фазу торговой сделки. В её рамках Пекин должен был закупить в США товаров и услуг на $200 миллиардов в ближайшие два года, а Белый дом отказался от введения новых пошлин на китайский импорт. Однако отношения между странами резко ухудшились, так как в марте американский президент Дональд Трамп обвинил Китай в недостоверной информации о вспышке коронавируса. Из-за этого сделка оказалась под угрозой.

Но отношения между этими странами стали заметно портится в последние несколько лет. Причиной всему стала обычная, только уже «страновая» зависть: США отводили Китаю определенное место так называемой фабрики по производству готовой продукции по определенным лекалам, создаваемым как в США, так и в Европе (исследовательские и технологические центры). Первоначально, Китай был, конечно, согласен с отведённой ему ролью простого «разнорабочего», но время шло, и «дракон» постепенно учился премудростям рыночной экономики.

На сегодняшний день Китай занимается не только так называемой сборкой американских и европейских товаров, но и производит свою продукцию, которая теснит рынок товаров и услуг развитых экономик по всему миру. Более того, КНР является основным торговым партнёром для 124 стран, а США — только для 56. Таким образом, эта крупная азиатская держава обогнала США по объёму создаваемой продукции, что наглядно видно по показателю ВВП по паритету покупательной способности: $25,6 трлн против $20,6 трлн, то есть на 20% меньше китайского объёма производства на конец 2018 года.

Лю Хе и Дональд Трамп Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

И сегодня ясно, что последнюю каплю добавила, возникшая в Китае пандемия, которая нанесла ущерб всей мировой экономике, включая США, ЕС и Россию, при этом китайская экономика удивительным образом стала восстанавливаться раньше и быстрее всех, что является важным показателем в гонке мировых держав за экономическое первенство.

Всё это не могло не сказаться на отношении простых американцев к китайским товарам. Более того, американцы всегда были патриотами своей страны в хорошем смысле этого слова. Необходимо отдавать отчёт, что уже на текущий момент количество безработных в США составило 22 млн человек, что в 10 раз превышает данный показатель 2009 года в период глобального финансового кризиса. Екатерина Новикова доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова

И не мудрено, что обычная человеческая логика подсказывает, что именно поддержка своей отечественной экономики даст возможность хоть немного сгладить последствия пандемии в экономическом плане, заключила экономистка.