Стоимости бензина в России предрекли рост до 20% в 2022 году

Стоимость бензина вырастет на показатель до 20% в 2022 году из-за высокой инфляции, предупредил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с АБН. Судя по тому, что банки повысили ставки по вкладам до 20%, инфляция поднимется до того же уровня — а с ней и цены на бензин, считает он.

Задача правительства РФ заключается в том, чтобы в росте цен на топливо уложиться в рамках увеличения инфляции. Поэтому если в прошлом году показатель находится на уровне 8-9%, ранее — порядка 5%, в этом году можно ориентироваться на рост цен на бензин до 20%, — сказал Юшков.

Он добавил, что изменение цен на нефть в мире не сильно повлияет на стоимость бензина в России, так как государство может регулировать её внутри своего рынка.

Годовая инфляция в России с 26 февраля по 4 марта увеличилась до 10,42%. Неделей ранее этот показатель составил 9,05%. Рост цен, вызванный введёнными западными санкциями и ослаблением рубля, стал максимальным за неделю с 1998 года.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты вводят запрет на импорт энергоносителей из России, в том числе на нефть и газ. Байден также отметил, что в США понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к данному запрету.