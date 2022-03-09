Стало известно, насколько выросла инфляция в РФ с 26 февраля по 4 марта

Годовая инфляция в России с 26 февраля по 4 марта увеличилась до 10,42%. Неделей ранее этот показатель составил 9,05%, говорится в обзоре «О текущей ценовой ситуации», выпущенном Минэкономразвития РФ. Рост цен, вызванный введёнными западными санкциями и ослаблением рубля, стал максимальным за неделю с 1998 года.

В период с 26 февраля по 4 марта 2022 года инфляция составила 2,22% под влиянием ослабления курса рубля и повышенного спроса на ряд продовольственных и непродовольственных товаров. Основной вклад в инфляцию внёс рост цен в сегменте непродовольственных товаров (4,52%) при удорожании легковых автомобилей, а также электро- и бытовых приборов, — сообщается в обзоре.

Цены выросли на продовольственные товары на 0,83% за из-за удорожания плодоовощной продукции, а также других продуктов питания.

Курс евро в ходе торгов 9 марта на Московской Бирже обновил исторический максимум, превысив 127 рублей, в то время как курс доллара торговался около 120 рублей.

Глава комитета по информполитике Александр Хинштeйн заявил на оперативном совещании «Единой России», что профильные комитеты Госдумы ранее собрались внести на рассмотрение поправки, по которым предлагается установить госрегулирование цен на ряд товаров и услуг. Он добавил, что в перечень должны войти продукты питания, детские товары, строительные материалы, сeльхозудобрения, сельхозтехника и запчасти к ней, бытовая химия, зоотовары, лекарства, а также медикаменты.