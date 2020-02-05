https://static.news.ru/photo/0355c68a-47f0-11ea-bd65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас на то, чтобы купить новую легковушку, россиянину придётся потратить чуть больше полутора миллионов рублей. За прошлый год цены на машины в стране выросли в среднем от 8 до 10%. Такие данные приводят Объединение автопроизводителей России (ОАР) и Russian Automotive Market Research.

Как пишет «Коммерсант», в распоряжении которого есть материалы аналитиков, цена на автомобили российского производства выросла в среднем на 8,6% за 2019 год и составила почти 1,3 млн рублей.

Сейчас легковой автомобиль можно купить в среднем за 1,6 млн рублей, что на 9,6% дороже, чем в прошлом году, — приводят данные эксперты.

Быстрее всего дорожали легковые иномарки. А в коммерческом сегменте, согласно материалам аналитиков, ситуация обратная. Давление на импорт в 2019 году не менялось, но часть крупных российских производителей потеряли льготы на ввоз компонентов, что сказалось на ценах. При этом с рынка ушли несколько локализованных моделей.

Специалисты при этом считают, что в 2020 году ситуация с ценами может сложиться ещё хуже. Уже с января автопроизводители начали увеличивать стоимость автомобилей из-за ставок утильсбора. Аналитики также считают, что на стоимость авто может повлиять и ситуация с коронавирусом, и состояние экономики в целом.

Как писал NEWS.ru, ранее УАЗ объявил о скором старте продаж «буханки» для экспедиций. Специальная версия автомобиля оснащена пятиступенчатой коробкой передач, двигателем объёмом 2,7 литра и мостами «Спайсер» с блокировкой заднего дифференциала.