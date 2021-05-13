Стало известно, сколько Colonial Pipeline заплатила хакерам

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Американская компания Colonial Pipeline после кибератаки на трубопровод заплатила хакерам выкуп в размере $5 млн. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По имеющимся данным, выплату произвели спустя несколько часов после атаки в криптовалюте, взамен компании вернули доступ к данным.

7 мая Colonial Pipeline сообщила о кибератаке на свои системы с применением вируса-вымогателя. Преступникам удалось похитить около 100 Гб данных. Руководство компании ведёт работу над восстановлением сведений и возвращением к деятельности в штатном режиме.

10 мая стало известно, что из-за совершённой кибератаки американский Минтранс объявил режим чрезвычайной ситуации в нескольких штатах, туда поручено обеспечить немедленную транспортировку бензина и других видов топлива. Режим ЧП введён на 30 дней и может быть продлён.

Хакеры, совершившие кибератаку на системы трубопроводного оператора США Colonial Pipeline, могут быть связаны с Россией, сообщил ранее телеканал CNN. Утверждается, что атаку якобы провела группа хакеров DarkSide, она обычно атакует страны, в которых не говорят по-русски.