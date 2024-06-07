Стало известно, решена ли проблема с платежами через китайские банки Глава РЭЦ Никишина: китайские банки по-прежнему ограничивают расчеты с РФ

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Трудности с платежами через китайские банки остаются одной из главных проблем для российского бизнеса, поставляющего свою продукцию в КНР, заявила NEWS.ru генеральный директор «Российского экспортного центра» (РЭЦ) Вероника Никишина в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Она пояснила, что решение данного вопроса является приоритетным для обеих сторон. Сейчас речь идет о том, чтобы создать такую систему осуществления расчетов между странами, которая не будет подвержена санкциям, уточнила эксперт.

Проблемы с платежами [через китайские банки] есть, и проблемы серьезные. На сегодняшний день это самая главная точка приложения усилий как российских, так и китайских регуляторов и банков для того, чтобы создать фактически новую систему осуществления расчетов между РФ и Китаем, которая не будет подвержена санкционному режиму третьих стран, — сказала Никишина.

По ее словам, данный вопрос является одним из приоритетных в повестке всей вертикали правительства РФ и Центробанка. И этим вопросом будут заниматься до тех пор, пока он не будет решен, добавила Никишина.

В середине апреля стало известно, что из-за опасений вторичных санкций Запада крупнейший банк Китая ICBC, а также China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou перестали принимать платежи в юанях из России. В целом ситуация с платежами из РФ в Китай резко ухудшилась еще в конце марта: не прошло и вернулось порядка 80% транзакций. А уже затем список кредитных организаций КНР, которые перестали принимать юани из России, расширился еще на четыре вышеуказанных банка, включая крупнейший ICBC. Новые ограничения ввел и Bank of China: лишь небольшая доля операций проходила из России в этот банк. Из-за того, что отправка юаней в Китай стала проблемой, импорт оборудования в апреле оказался крайне затруднен.