Стало известно место России в мире по уровню инфляции РИА Новости: Россия заняла 50-е место в мире по уровню инфляции

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Россия в феврале заняла 50-е место в мире по уровню инфляции с показателем 10,99%. Самые высокие значения наблюдались у Ливана и Аргентины. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно подсчетам агентства, в Ливане уровень инфляции в годовом выражении составил 190%, в Аргентине — 102,5%. На третьем месте оказалась Зимбабве — 92,3%. При этом Зимбабве месяцем ранее находилась на первом месте, уровень ее инфляции тогда составил 230%. Также в топ-5 стран-«антилидеров» вошли Судан (63,3%) и Суринам (58%).

В Европе максимальные значения продемонстрировали Молдавия (25,9%), Венгрия (25,4%) и Украина (24,9%). На Ближнем Востоке лидерами стали Ливан и Турция (обе страны по 55,2%), а также Египет (31,9%).

В Азии первое место по величине инфляции досталось Шри-Ланке (53,6%), далее следуют Лаос (41,3%) и Пакистан (31,5%). У Китая при этом была зафиксирована самая низкая инфляция в мире — 1% по итогам февраля.

В целом около половины стран мира фиксировали инфляцию выше 8,7%, включая Россию с ее 50-м местом и показателем 10,99%. Соседями РФ стали Маврикий (11%) и Австрия (10,9%).

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева предупредила, что уязвимость мировой экономики из-за попыток центробанков сдержать высокую инфляцию растет и есть угроза «взрыва». При этом она отметила, что ожидать повторения кризиса 2008 года все-таки не стоит.

Перед этим глава МВФ заявила, что текущий год окажется сложным для мировой экономики, которая и так пребывает в турбулентной среде, испытывая один шок за другим. Георгиева также отметила, что проблемы банковского сектора в развитых экономиках являются неизбежным результатом мер, принятых властями для борьбы с инфляцией. Она добавила, что возникшие трудности усложнили выбор властей в отношении инструментов, которые те используют.