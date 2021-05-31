Стало известно, когда выпустят «самый русский автомобиль»

https://static.news.ru/photo/9827df58-c208-11eb-9c2c-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что выпуск внедорожника Aurus стартует в следующем году. Он назвал его «самым русским автомобилем», сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что одной из самых ожидаемых новинок будет запуск производства внедорожника Komendant. Объём выпуска автомобилей этого бренда в текущем году составит 300–350 машин.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что уровень локализации в производстве Aurus к этому моменту должен вырасти до 80%. В настоящий момент этот показатель находится на уровне 53%.

Как уточняется, соответствующие заявления прозвучали в ходе церемонии запуска завода автомобилей Aurus в Татарстане. Напомним, Aurus — новая российская марка автомобилей класса люкс. На лимузине «Кортеж» этой марки ездит глава государства Владимир Путин.

Ранее Министерство промышленности и торговли презентовало прототип первого российского электрического мотоцикла Aurus.