Стало известно, когда выпустят «самый русский автомобиль»

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что выпуск внедорожника Aurus стартует в следующем году. Он назвал его «самым русским автомобилем», сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что одной из самых ожидаемых новинок
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что уровень локализации в производстве Aurus к этому моменту должен вырасти до 80%. В настоящий момент этот показатель находится на уровне 53%.
Как уточняется, соответствующие заявления прозвучали в ходе церемонии запуска завода автомобилей Aurus в Татарстане. Напомним, Aurus — новая российская марка автомобилей класса люкс. На лимузине «Кортеж» этой марки ездит глава государства Владимир Путин.
Ранее Министерство промышленности и торговли презентовало прототип первого российского электрического мотоцикла Aurus.