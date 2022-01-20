Стало известно, когда обвал на рынке обернется катаклизмом

Главными признаками надвигающегося существенного обвала рынка являются неуверенность инвесторов, макроэкономические изменения и отсутствие доверия между агентами рынка. Об этом предупредил в беседе с агентством ПРАЙМ ведущий аналитик глобальных исследований «Открытые Инвестиции» Андрей Кочетков. Чтобы понять, какова ситуация на рынке в конкретный момент, он рекомендовал обратить внимание на технический анализ.

Если график неуклонно и постоянно растет, периодически снижаясь или повышаясь, то это восходящий тренд. Но если график в течение длительного периода «топчется» на месте, возрастают его пики снижения и роста, то есть, начинаются резкие колебания индексов или котировок акций, значит, наступил период утомленности рынка, — объяснил аналитик.

В этот момент на рынке снижается число покупателей и начинает расти число продавцов. как только их критическая масса возрастёт до определённого значения, рынок развернётся вниз и это движение может продлиться довольно длительное время, предупредил Кочетков.

При этом существует и так называемая «здоровая» коррекция. но она не может превышать 10-12%.

Также эксперт рассказал, что рынок чувствителен к макроэкономическим изменениям — например, повышению ключевой ставки регулятора. Влияют на него и непредвиденные события — «чёрные лебеди» сродни краха агентства Lehman Brothers в 2008 году. В такие периоды люди не понимают, чего им ждать и потому уходят в защитные активы, объяснил Кочетков. Под последними понимаются наличность, высоколиквидные облигации или золото. В таких условиях рынок может обвалиться более чем на 20%, а затем уйти вних ещё на 10-15%.

Ещё одним негативным признаком скорого падения рынка можно считать отсутствие доверия между агентами рынка и отказ давать деньги взаймы. Это приводит к сокращению денег и покупателей на рынке.

Ранее сообщалось, что индексы МосБиржи обвалились до минимума с весны 2021 года.