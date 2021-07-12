Стало известно, насколько подорожали автомобили в России с начала года

Цены на автомобили в России с начала 2021 года в среднем выросли на 7--10%. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Основной причиной такой тенденции стал рост цен на металлы и комплектующие.

Рост цен с начала года уже доходит до 7--10% и более по некоторым моделям и брендам, — сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

До этого прогнозировалось подорожание автомобилей в III квартале на 1--5%. Причинами эксперты назвали инфляцию, колебания курса валюты и сложившийся дефицит на автомобильном рынке.

По данным Росстата, в июне этого года рост цен на легковые автомобили иностранных марок не превысил 1,3%.

Ранее рассказывалось, как не стать жертвой мошенничества при покупке автомобиля на вторичном рынке. Специалисты рекомендуют в первую очередь убедиться в достоверности документов, сверив номер ПТС с номером машины. Часто нечестные продавцы покупают номер автомобиля, у которого не было ДТП, и маскируют продаваемую машину с плохим прошлым под нормальную.

Также эксперты советуют заранее заказать проверку автомобильного номера, которая покажет всю информацию о конкретной машине. В случае если совпадает номер ПТС с реальным номером машины и номером, по которому была заказана проверка, то продавец не обманщик.