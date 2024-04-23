Стало известно, как могут вырасти доходы россиян в 2024 году Минэкономразвития: рост доходов россиян ожидается на 5,3% в реальном выражении

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Повышение доходов российских граждан по итогам 2024 года прогнозируется на 5,3% в реальном выражении, заявил на заседании правительства глава Минэкономразвития России Максим Решетников. По его словам, в номинальном выражении ожидается увеличение доходов населения на 12,3%, передает ТАСС.

Потребительская активность является следствием роста доходов населения. В 2024 году денежные доходы увеличатся на 5,3% в реальном выражении и на 12,3% в номинальном выражении, — заявил Решетников.

Главным фактором увеличения доходов населения являются заработные платы, продолжил глава ведомства. Минэкономразвития прогнозирует рост на 6,5% в реальном выражении. При этом уровень безработицы будет не выше 3%, заключил Решетников.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков высказался об улучшенном прогнозе МВФ на рост ВВП России. По его словам, динамика отечественной экономики сейчас развивается в позитивном направлении. Он выразил надежду, что она будет продолжаться.

Также ранее экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев назвал идеальный процент по ипотеке, отвечающий доходам россиян. По его словам, для этого ипотека должна находиться на уровне 2–3%.