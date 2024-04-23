Назван идеальный процент по ипотеке, отвечающий доходам россиян Экономист Беляев: ипотека должна быть под 2-3%, учитывая доходы россиян

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы ипотека соответствовала доходам российских граждан, она должна находиться на уровне в 2-3%, рассказал NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, такие показатели наблюдаются в странах с развитой рыночной экономикой. Однако это невозможно без изменения денежно-кредитной политики.

В странах с развитой рыночной экономикой ипотека по 2%, максимум 3%. Ипотека должна быть под 2-3%, хотя бы 5%, но она может быть таковой только в случае изменения денежно-кредитной политики. Покупать квартиры без ипотеки люди не могут. Просто неподъемно для большинства людей, — заявил Беляев.

По мнению экономиста, Центробанк России «передергивает карты» при изложении фактов. Беляев отметил, что почти вся ипотека держится на льготной, семейной или арктической. Эксперт подчеркнул, что она не может быть по 6% даже для семейной, в таком случае на бюджет оказывается большая нагрузка.

Решение проблемы только одно: снижение ключевой ставки Центробанка, которая кроме вреда, ступора и затруднения для всех отраслей и аспектов российской экономики не приносит, — заключил Беляев.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что несмотря на отсутствие запасов газа и нефти, Венгрия выдает гражданам ипотеку под 0%. Такой процент доступен при первом взносе, составляющем треть от стоимости недвижимости.