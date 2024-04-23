Названа дружественная России страна, где ипотеку выдают под 0% Депутат Арефьев призвал выдавать в России ипотеку под 0-2%, по примеру Венгрии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Венгрия, несмотря на отсутствие запасов газа и нефти, выдает гражданам ипотеку под 0%, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Он добавил, что нулевой процент доступен при первом взносе, равном трети от стоимости недвижимости. По его словам, еще 30% от оставшейся суммы долговых обязательств списывается при рождении первого ребенка.

В Венгрии, например, беспроцентная ипотека — платишь треть от стоимости и въезжаешь в квартиру, если рождается первый ребенок —на треть сокращаются долговые обязательства, если второй ребенок — еще на треть. Фактически, покупают квартиру за треть стоимости. Ипотека в Германии от 0,25% до 2%. Почему у нас до 20%? У них ни газа, ни нефти, ничего, а у нас есть все и, почему-то, в банковскую систему вливаются триллионы рублей, а у граждан нет денег на ипотеку, — подчеркнул Арефьев.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ставку по семейной ипотеке необходимо дифференцировать по регионам. Он отметил, что устанавливать ставку нужно в зависимости от уровня платежеспособности населения, поскольку жители регионов с низким уровнем дохода не смогут взять ипотеку со ставкой 12%.

До этого стало известно, что после 1 июля 2024 года для семей с детьми старше шести лет ставка по семейной ипотеке может быть повышена в два раза — до 12%. Пока заем на жилье выдается таким семьям под 6%. Сейчас ведомство обсуждает все предложения в связи с продлением до 2030 года программы семейной ипотеки.