В Кремле оценили улучшенный прогноз МВФ на рост ВВП России Песков: МВФ фиксирует позитивную динамику роста экономики России

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Динамика российской экономики сейчас развивается в позитивном направлении, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал улучшенный прогноз МВФ на рост ВВП РФ, передают «Известия».

Я не делал бы таких далекоидущих выводов. Динамика экономики РФ действительно сейчас развивается в позитивных значениях. Надеемся, что эта динамика, может, не на таком уровне, может, скромнее, а может, и быстрее, будет продолжаться. МВФ это фиксирует, — уточнил Песков.

Накануне Международный валютный фонд улучшил прогноз роста российской экономики. Так, в 2024 году МВФ ожидает, что динамика ВВП России составит 3,2%, что на 0,6% выше предыдущей оценки от января текущего года.

Ожидания фонда существенно превышают текущие прогнозы Минэкономразвития (2,2%) и Банка России (1,0–2,0%). Ожидается, что министерство в ближайшее время повысит прогноз на несколько процентных пунктов. ЦБ также обновит свой трехлетний прогноз на опорном заседании совета директоров 26 апреля.

Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак ранее заявила, что темпы роста российской экономики в условиях международных санкций удивляют. Ее заявление прозвучало после того, как МВФ повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год.