МВФ повысил оценку роста российской экономики в 2024 году МВФ повысил оценку роста ВВП России в 2024 году с 2,6% до 3,2%

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Международный валютный фонд улучшил прогноз роста российской экономики, следует из апрельского обзора, опубликованного на сайте организации. Так, в 2024 году МВФ ожидает, что динамика ВВП России составит 3,2%, что на 0,6% выше предыдущей оценки от января текущего года.

Ожидания фонда существенно превышают текущие прогнозы Минэкономразвития (2,2%) и Банка России (1,0-2,0%). Ожидается, что министерство в ближайшее время повысит прогноз на несколько процентных пунктов. ЦБ также обновит свой трехлетний прогноз на опорном заседании совета директоров 26 апреля.

В последний раз МВФ публиковал прогноз по российской экономике в январе 2024 года. Тогда организация пришла к выводу, что рост ВВП России составит 2,6%, что на 1,5 процентного пункта выше предыдущей оценки от октября 2023 года. Прогноз на 2025 год по сравнению с октябрьским повышен на 0,1% — до 1,1%.

Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак ранее заявила, что темпы роста российской экономики в условиях международных санкций удивляют. Ее заявление прозвучало после того, как МВФ повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год.

Тем временем первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что Евросоюз должен юридически обосновать решение о конфискации российских замороженных активов. По ее словам, это поможет избежать возможных рисков в будущем. При этом Гопинат подчеркнула, что фонд не будет участвовать в обсуждении вопросов, связанных с изъятием активов РФ.