Стали известны расходы регионов на борьбу с пандемией

Объём расходов российских регионов на борьбу с пандемией коронавируса в 2020 году составил более 1 трлн рублей. Основная часть этих средств была потрачена на здравоохранение, соцобеспечение населения, а также на поддержку представителей малого и среднего бизнеса, сообщается в докладе Счётной палаты по госдолгу регионов.

Общий объем дополнительных расходов, обусловленных реализацией в регионах мероприятий по предотвращению последствий коронавирусной инфекции, в 2020 году составил 1 093,6 млрд руб., — говорится в тексте.

Расходы в расчёте на одного человека заметно различаются по регионам. Тройку лидеров составили Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Москва. В них расходы на одного человека составили 32,1 тысячи, 29 тысяч и 27,1 тысячи рублей соответственно.

Самый низкий показатель у Чечни — 2,4 тысячи рублей. В Брянской, Липецкой и Орловской областях, а также в Краснодарском крае объём расходов составил по 2,6 тысячи рублей на человека.

Ранее глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что РФ совершила настоящий прорыв в финансировании своей системы здравоохранения. К такому выводу он пришёл, оценив проект государственного бюджета на 2022–2024 годы. Кудрин пояснил, что на здравоохранение нужны дополнительные ресурсы (примерно 1 трлн рублей на решение острых проблем), а «за три года расходы на здравоохранение вырастают на 2 трлн — это рост на 46% в реальном выражении».