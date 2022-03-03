США не намерены повышать уровень готовности стратегических сил

США не планируют в настоящее время увеличивать уровень готовности своих стратегических сил. Об этом сообщил госсекретарь страны Энтони Блинкен в ответ на приказ президента РФ Путина о переводе сил ядерного сдерживания на особый режим несения боевого дежурства. Его слова приводит ТАСС.

Что касается высказываний президента Путина о ядерных силах, во-первых, как вы знаете, Россия и США давно согласились с тем, что применение ядерного оружия будет иметь разрушительные последствия <...> для всего мира, — сказал Блинкен.

Он негативно оценил «провокационные заявления» российского лидера, назвав их «верхом безответственности».

Провокационные заявления о ядерных вооружениях являются верхом безответственности, это опасно, это увеличивает вероятность просчёта, этого следует избегать. Мы оценили приказ президента Путина и его заявления, и на данный момент мы не видим причин менять уровень готовности у нас, — добавил госсекретарь США.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Глава государства также подчеркнул, что высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают не только нелегитимные санкции в экономической сфере, но и агрессивные высказывания в адрес РФ.

Академик РАН, специалист в области ракетно-ядерного разоружения Алексей Арбатов рассказал, что в случае ядерной войны цивилизация не сохранится, как, вероятно, и жизнь на планете вообще. Но вероятность такой трагедии он оценил низко. Технически война возможна, политическое напряжение есть, но до ядерных атак ещё далеко, считает специалист.