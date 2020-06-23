Средняя ставка по ипотеке в РФ в мае достигла исторического минимума

https://static.news.ru/photo/462c28d2-b546-11ea-8f0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что средняя ставка по ипотеке в стране в мае текущего года уменьшилась и достигла исторического минимума в 7,4%.

Мы пока эту цифру не озвучивали, но по маю ставка по ипотеке уже 7,4%. И где-то треть кредитов выдана как раз по льготной ставке 6,5%, — отметила глава Банка России.

По её словам, ставки пока падают. Предварительные данные регулятора это подтверждают, передаёт ТАСС.

19 июня Банк России впервые с 2015 года понизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 4,5% годовых, что является историческим минимумом. Эта ставка имеет важное значение для граждан, поскольку обычные банки зависят от кредитов ЦБ: чем ниже эта ставка, тем меньше проценты по ипотечным и другим кредитам.

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин считает, что в результате снижения ключевой ставки ЦБ несубсидируемая ипотека может стать доступнее.

Как писал NEWS.ru, решение ЦБ стимулирует строительную отрасль благодаря уменьшению ставок по ипотеке и улучшению кредитных условий для застройщиков.