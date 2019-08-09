https://static.news.ru/photo/04e40330-bcc3-11e9-86dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В июле средний чек жителя России за один поход в магазин уменьшился по сравнению с июнем на 10 рублей и составил 546 рублей. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Сообщается, что это самое низкое значение индекса с августа 2018 года, когда средний чек составлял 537 рублей. Президент «Ромира» Андрей Милехин отметил, что сокращение среднего чека связано в первую очередь с сезонным фактором.

За счёт удешевления овощей и фруктов и размер среднего чека пошел на спад. Также внесли свой вклад и урожаи с собственных приусадебных хозяйств, — приводит РИА Новости слова Милехина.

Отмечается, что в прошлом месяце средний чек увеличился по сравнению с июнем только в Дальневосточном федеральном округе. В Москве он поднялся на 0,1% к июню.

Как ранее писал News.ru, расходы россиян на посещение ресторанов и кафе увеличились на 40% за последние три года. По данным платёжной системы Visa, средний чек за один поход россиян в питейное заведение сократился за три года на 10,5% и составил уже 663 рубля.