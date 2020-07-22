Туристы, которые решат отдохнуть в России, получат компенсации своих затрат на приобретение туров в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, выступая в Госдуме со своим дебютным отчётом о работе правительства. Таким образом, можно сказать, что глава правительства всё же, конечно, частично и условно пошёл на долгожданную акцию поддержки потребителя под названием «вертолётные деньги».

Михаил Владимирович заметил, что отрасль туризма находится в сложном положении «и нужно не только её поддержать, но и обеспечить условия для динамичного развития, в том числе открывая новые возможности для внутреннего туризма». Глава кабмина напомнил, что туроператорам уже предоставлены субсидии в размере около 3,5 млрд рублей.

Сумма возврата средств туристам составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура. Всего на это будет выделено 15 млрд рублей. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть именно в российских регионах, их список уже составлен Ростуризмом, — заявил он.

По мнению председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко, «на сегодняшний день это очень своевременная мера, которая повысит доступность туристских продуктов на территории страны для российских граждан». Различные направления, а их в программу включено около 45, помогут россиянам выбрать наиболее оптимальный регион для отдыха на оставшиеся пять месяцев текущего года, уверена сенатор.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Однако насколько это может заинтересовать россиян на самом деле? Святенко полагает, что «поездки, которые были отложены по России в связи со стоимостью путёвки, сейчас могут быть воплощены в жизнь».

В связи с тем, что стоимость билетов и путёвок остаётся прежней, как до пандемии, необходимо повысить доступность поездки и возможность. Полагаю, что уже в ближайшие месяцы мы увидим, каким образом данная мера поддержки помогла россиянам отдохнуть и сэкономить денежные средства. Инна Святенко председатель комитета Совета Федерации по социальной политике председатель комитета Совета Федерации по социальной политике

С учётом того, продолжает она, «что "кешбэк" будет зависеть от стоимости путёвки, необходимо проанализировать по каким направлениям летали чаще и в каких регионах и какой была средняя стоимость поездки».

К тому же, помимо стимулирования россиян к поездкам по стране, необходимо развивать транспортную и общегородскую инфраструктуры для комфортного отдыха людей, и тогда у граждан будет появляться больше любимых направлений для отдыха, — подчеркнула законодатель.

Однако с ней поспорил президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП) Владимир Буев. Туриндустрия нового мишустинского манёвра «вообще не заметит, как не заметила выделенные весной этого года 3,5 млрд на прямые субсидии российским туроператорам», указывает специалист.

К слову, годовой оборот отрасли, включая рухнувший въездной туризм (согласно официальным данным) составляет 3,7 трлн рублей. И только за полгода падение составило 1,5 трлн, а по итогам года может составить и больше 50%.

Новое выделение средств предполагается не непосредственно участникам рынка, а потребителям. Однако это всё равно что мёртвому припарка. Ибо выделяемые деньги не дотягивают до 0,5% оборота рынка. И даже за текущие полгода покроют (условно) всего 1% от уже случившегося падения. Кому и как это может помочь? Разве что (с натяжкой) каким-то отдельным участникам, но никак не рынку в целом. Владимир Буев президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП) президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП)

По его мнению, очередная правительственная процедура очень похожа на то, как поддерживался малый и средний бизнес «приоритетных отраслей». ОКВЭДы отсекли от господдержки подавляющее большинство предприятий сектора, уточняет глава НИСИПП.

Тут эксперт усматривает некий аналог: «только определённое направление из списка Ростуризма; только через оператора или через отель; только через платёжную систему «Мир».

А почему нельзя спланировать поездку самостоятельно и снять квартиру, если это дешевле? Почему нельзя рассчитаться иной картой, нежели «Мир». Скорее похоже на стимулирующее продвижение платёжной системы «Мир», нежели на поддержку туриндустрии. Ведь согласно данным Центрального Банка, по итогам 2019 года, на «Мир» приходилось всего 18,7% операций по всем картам России и 22,5% выпуска новых карт. Однако если что-то дают или у кого-то появится возможность компенсацию получить, надо брать. С паршивой овцы хоть шерсти клок, — говорит специалист.

Между тем, Владимир Буев призывает всё же сперва посмотреть, что вообще получится из мишустинской затеи: во-первых, возможно, люди будут находить более дешёвые способы отдыха без компенсаций, а выплаты, напротив, общие расходы на поездку удорожат, а во-вторых, не возникнут ли вместе с новым распоряжением какие-то схемы для «дерибана» бюджетных средств.