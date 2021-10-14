Собянин увеличил прожиточный минимум для жителей Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил прожиточный минимум для жителей столицы. С 1 января 2022 года он составит 18 714 рублей. Соответствующее постановление выпустило правительство Москвы.

Согласно постановлению, величина прожиточного минимума на душу населения в Москве устанавливается на уровне 18 714 рублей. Для трудоспособного населения эта цифра составит 21 371 рубль, для пенсионеров — 14 009 рублей, для детей — 16 174 рубля.

В 2021 году уровень прожиточного минимума на душу населения составил 18 029 рублей.

Новое постановление вступит в силу 1 января 2022 года. Контроль за выполнением возложен на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Ранее стало известно, что минимальный размер пенсии в Москве с городской доплатой увеличат до 21 193 рублей в месяц. В предыдущий раз её повышали в январе — на 3,7%, до 20 222 рублей.