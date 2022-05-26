СМИ узнали объёмы активов Центробанка РФ, замороженных в странах Евросоюза Reuters: страны ЕС заморозили активы ЦБ РФ на сумму около €23 млрд

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Страны Европейского союза заморозили активы Центробанка РФ на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса. Также в ЕС заморожены материальные активы — яхты и виллы — на сумму порядка €10 млрд.

Как сообщает агентство, еврокомиссар не стал говорить, все ли страны ЕС отчитались о заморозке активов. Также он не стал объяснять, почему крупная экономика Евросоюза привлекла такое сравнительно небольшое количество активов российского ЦБ.

Санкции Запада в отношении России были введены после начала спецоперации на Украине. Ранее министр финансов Антон Силуанов полагал, что заморожена примерно половина всех активов ЦБ РФ, то есть около $300 млрд.

О заморозке российских активов ранее заявляли власти нескольких европейских стран. В частности, Франция заморозила активы ЦБ РФ на общую сумму €22 млрд, также в стране были заморожены средства физических лиц из России на сумму €150 млрд. Власти Чехии заморозили имущество российских бизнесменов на сотни миллионов крон. Италия заморозила активы российских олигархов, включённых в санкционный список ЕС, на сумму более €800 млн.