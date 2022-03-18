Франция заморозила активы ЦБ РФ на сумму €22 млрд

Франция заморозила активы ЦБ РФ на общую сумму €22 млрд, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции RTL. Он добавил, что также были заморожены средства физических лиц из России на сумму €150 млрд.

Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму €22 млрд. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму €150 млрд, — сказал министр.

Глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот ранее заявил, что объём российских активов, замороженных властями страны, вырос до 200 миллионов евро. До этого руководство страны сообщало о заморозке шести миллионов евро в банках, инвестиционных и пенсионных фондах Нидерландов. Глава ЦБ отметил, что эта цифра продолжит расти.

Финансовый секретарь Минфина Великобритании Люси Фрейзер заявила, что британские власти отказались передавать налоговую информацию РФ и Белоруссии из-за событий на Украине. Лондон перестанет снабжать обе стороны информацией, которая может привести к увеличению доходов

Палата представителей США ранее одобрила законопроект о лишении России статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования. В случае принятия закона сенатом Вашингтон сможет устанавливать экспортные тарифы выше, чем предусмотренные Всемирной торговой организацией. Законопроект предусматривает аналогичные меры в отношении Белоруссии.