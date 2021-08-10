В США заявили, что Европа смирится с запуском «Северного потока — 2»

Страны Восточной Европы недовольны соглашением между США и ФРГ, которое позволяет завершить строительство «Северного потока — 2», но им придётся смириться с запуском трубопровода. Об этом пишет The National Interest.

Автор статьи считает , что Россия будет использовать своё монопольное положение в энергетике осмотрительно и нечасто, боясь вызвать гнев Европы и США. По его мнению, российское руководство пойдёт на обострение с Западом лишь в крайнем случае, так как намерено воспользоваться нынешним ростом спроса на энергоресурсы.

По мнению автора, сделка США и Германии объясняется необходимостью сдерживания Китая, который является более важным соперником для США, нежели Россия. Поэтому США не намерены делать шагов, которые «подтолкнут Россию в объятия Китая», но, как отмечает автор, для этого потребуется много времени, терпения и стратегического мышления. Нынешнее соглашение стало своего рода жестом доброй воли в отношении РФ и одновременно — приглашением Германии к возрождению трансатлантического партнёрства, частью которого должна стать помощь в сдерживании Китая.

Восточная Европа будет недовольна, но с этим ничего не поделаешь, — резюмирует автор.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы возмущены сделкой между США и Германией по поводу газопровода «Северный поток — 2». По словам заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, в обмен на снятие санкций с участников проекта Вашингтон и Берлин обязуются компенсировать Украине потери от транзита газа. Как демократы, так и республиканцы считают это слабым утешением для Киева и настоящим подарком для Кремля.