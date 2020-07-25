СКР: из-за налоговых преступлений бюджет теряет более 58 млрд рублей в год

https://static.news.ru/photo/ca370370-ce2a-11ea-919c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ежегодно бюджет РФ из-за налоговых преступлений теряет более 58 млрд рублей, рассказала заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.

По данным Следственного комитета России, в среднем в результате совершения налоговых преступлений ежегодно бюджет страны теряет чуть более 58 миллиардов рублей, — сказала генерал-полковник.

Также Леоненко отметила, что если говорить о динамике налоговой преступности в целом, то с 2016 по 2019 год ситуация кардинальным образом не менялась, было зафиксировано небольшое снижение, передаёт РИА Новости.

Минфин России планирует довести собираемость налогов и сборов до уровня не менее 99% в 2024 году, следует из проекта плана деятельности министерства на 2020–2025 годы. Предполагается, что собираемость налогов будет расти год от года: так, в 2020 году она должна дойти до 98,72%, в 2021 году — 98,79%, в 2022 году — 98,86%, в 2023 году — 98,93%, писал NEWS.ru ранее.

Насколько это реально в нынешней ситуации, объяснили наши аналитики.