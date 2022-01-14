Силуанов призвал добиться роста экономики и доходов граждан

Необходимо создать условия, чтобы рост экономики в РФ был не ниже 3% и сопровождался ростом доходов граждан, в том числе среднего класса, заявил на Гайдаровском форуме министр финансов России Антон Силуанов, которого цитирует ТАСС. По его словам, повышение доходов граждан является приоритетом при проведении бюджетной и денежно-кредитной политики.

Больше доходов граждан — страна богатеет. Это тоже наша основная задача. Поэтому и Центральный Банк, и Минфин во главу угла это ставят, — сказал глава ведомства.

Ранее министр заявил, что Россия может решить проблему с инфляцией в 2022 году, а дефицит рабочей силы в стране способствует внедрению новых технологий и повышению производительности труда. По его словам, внедрению новых технологий мешает фактор дешёвой рабочей силы. не стимулирует.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила мнение, что максимального эффекта от повышений ЦБ ключевой ставки Россия достигнет в 2022 году. Она заявила, что в этот период уровень инфляции снизится до 4–4,5%, то есть, практически достигнет целевого уровня ЦБ.

Эксперты российских коммерческих банков назвали маловероятным этот вариант развития событий и спрогнозировали лишь незначительное снижение показателя — до 6-7%. Аналитики отрицают, что рост цен в РФ носит полностью «импортируемый» характер, и указывают на значимость внутренних причин инфляции.