Экономисты назвали маловероятным ожидаемое властями снижение инфляции

Эксперты российских коммерческих банков считают маловероятным возврат к целевому ориентиру инфляции в 4% в 2022 году. В разговоре с Lenta.ru они спрогнозировали лишь незначительное снижение показателя — до 6-7%. Аналитики отрицают, что рост цен в РФ носит полностью «импортируемый» характер, и указывают на значимость внутренних причин инфляции.

Президент России Владимир путин на совещании по экономическим вопросам 7 декабря напомнил, что в ноябре инфляция поднялась до рекордного за шесть лет уровня в 8,4%, и в 2022 году её нужно вернуть к целевому показателю.

В 2022 году я не вижу 4%, о которых говорит президент, — заявила финансист, бывший руководитель инвестиционного блока группы компаний «Открытие» Нина Семина.

По её мнению, оптимистичный прогноз — 6-7% в годовом выражении.

Главный экономист Альфа Банка Наталия Орлова высказала мнение, что принятое Центробанком регулирование цен эффективно на короткой дистанции, но не долгосрочно. По её словам, чем дольше правительство будет регулировать цены, тем сильнее будут расходиться внутренние и внешние цены, а тогда снятие ограничений спровоцирует их скачок.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что высокий уровень инфляции можно снизить за два-три года, однако для этого необходим определённый уровень доверия вместе с низким уровнем инфляционных ожиданий. Набиуллина подчеркнула, что ЦБ рассчитывает вернуть инфляцию в России к уровню 4% в конце 2022 года.