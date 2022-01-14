Силуанов: федеральный бюджет в 2021 году исполнен с профицитом

Министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе сессии «Россия и мир: макроэкономические приоритеты» на Гайдаровском форуме заявил, что федеральный бюджет страны в 2021 году был исполнен с профицитом в 0,4% ВВП. В декабре прошлого года глава ведомства говорил, что Минфин ожидает профицита в пределах 0,5% ВВП.

Федеральный бюджет РФ в 2021 году исполнен с профицитом 0,4% ВВП, — сказал Силуанов.

Также он отмечал, что Россия может решить проблему с инфляцией в 2022 году. По словам министра, дефицит рабочей силы в стране способствует внедрению новых технологий и повышению производительности труда. В конце 2021 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина спрогнозировала достижение максимального эффекта от повышения ключевой ставки в 2022 году. По её словам, уровень инфляции снизится до 4–4,5% в сравнении с нынешними 8%.

По словам министра финансов, в стране необходимо создать условия, чтобы рост экономики в РФ был не ниже 3% и сопровождался ростом доходов граждан, в том числе среднего класса. По его словам, повышение доходов граждан является приоритетом при проведении бюджетной и денежно-кредитной политики.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила мнение, что максимального эффекта от повышений ЦБ ключевой ставки Россия достигнет в 2022 году. Она заявила, что в этот период уровень инфляции снизится до 4–4,5%, то есть практически достигнет целевого уровня ЦБ.