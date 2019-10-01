https://static.news.ru/photo/11c62640-e460-11e9-ae2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Stream 2/Paul Langrock

Глобальная энергетическая компания «Газпром» отчиталась об укладке 2042 км газопровода «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря. Запустить новый экспортный газопровод планируют до конца года.

Продолжается строительство газопровода «Северный поток — 2». К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 2042 км газопровода — 83% от его общей протяжённости, — цитирует ТАСС сообщение холдинга.

Этот проект предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд.

Как писал News.ru, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что ещё есть шансы достроить газопровод «Северный поток — 2» до конца 2019 года. По его словам, строительство не продолжается из-за позиции датских властей. Но данный участок достаточно короткий, поэтому все работы на нём продлятся не дольше пяти недель.